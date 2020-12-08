İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı
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İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı

08.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:28
İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı

İSG 2020 1.dönem sınavı 7 Kasım'da yapıldı. Peki, İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı

İSG 2020 1.dönem sınavı 7 Kasım'da yapıldı. Peki, İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı... İşte detaylar...

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG 1.dönem sınavı sonuçları 8 Aralık Salı 2020 tarihinde açıklanacak.

İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İSG 1.dönem sınavı sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

İSG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı

İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İSG 1.dönem sınavından sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. İSG 1.dönem sınavı sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır.

Sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınav sonuç görüntüleme ekranı

İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Puan=Doğru sayısı/Soru sayısı X100

Puan=Doğru sayısı/Soru sayısı X100 formülü ile hesaplanmaktadır. Sınavda her soru için eşit puan dağılımı uygulanmakta, değerlendirme 100 üzerinde 70 puan ve üstü alarak, sınavda başarılı olarak sayılırsınız.

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