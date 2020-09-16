İSG nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği nedir? 2020 Yılı İSG Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan İSG sınavı koronavirüs sebebiyle ertelendi. İSG sınavı ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı nedir ve ne iş yapar?

İş yerlerinde etkili çözüm odaklı olan, İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit olabilecek herhangi bir sorun odaklı çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği olarak adlandırılır. Peki, İş Sağlığı ve Güvenliği nedir? İSG ne iş yapar?

İSG NEDİR?

İSG, "İş Sağlığı ve Güvenliği" tanımının kısaltmasıdır; yönetmelikler, kanunlar ve tebliğler ile tüm çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik uygulama ve incelemelerin bütünüdür. Bu inceleme ve uygulamalarla iş yerlerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle maruz kalınan sağlık sorunlarının ve mesleki risklerin azaltılması ve nihayetinde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

İSG SINAVI NE ZAMAN?

2020-İSG/1 sınavı koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 29 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. 2020-İSG/2 sınavı ise alınan karar doğrultusunda 7 Kasım 2020 tarihinde yapılması yönünde karar verildi. Başvurular 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 7 Ekim 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI NEDİR VE NE İŞ YAPAR?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri dahilinde kimyasal, fiziksel veya biyolojik faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirmekle sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ne iş yapar?

İşçi sağlığı veya güvenliğine tehdit oluşturan faaliyetleri askıya almak,

Kazaların nedenlerini tespit etmek veya gelecekte bu tür olayların nasıl önlenebileceğini belirlemek üzere araştırma yapmak,

Çalışanları, potansiyel tehlike barındıran iş metotlarından veya materyallerinden korumaya yardımcı olacak önlemler almak,

Güvenlik standartlarına ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak için iş yeri ortamlarını, ekipmanlarını veya uygulamalarını incelemek,

Gürültü anketleri, sürekli atmosfer izleme, havalandırma araştırmaları veya asbest yönetimi planları gibi hijyen programları geliştirmek veya sürdürmek,

Analiz için toz, gaz veya diğer potansiyel toksik madde örneklerini almak,

Çalışanın sağlığını, rahatlığını veya performansını etkileyebilecek havalandırma, egzoz ekipmanı, aydınlatma veya diğer koşulların yeterliliğini araştırmak,

Sağlık veya güvenlik konularında eğitim programları düzenlemek,

Sağlıkla ilgili şikayetleri araştırmak ve kamu sağlığı mevzuatına uyduklarından emin olmak için tesisleri denetlemek,

Tehlikeli koşul veya ekipmanları düzeltici yöntemler oluşturmak üzere mühendisler ile iş birliği yapmak,

Acil durum prosedürleri geliştirmek,

Yangın önleme ekipmanı, güvenlik ekipmanı veya ilk yardım malzemelerinin varlığını sağlamak için belirtilen alanları kontrol etmek.