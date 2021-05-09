9 Mayıs Pazar İstanbul iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 10 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman?
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9 Mayıs Pazar İstanbul iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 10 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman?

9 Mayıs Pazar İstanbul iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 10 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ramazan ayında oruçlarını tutan ve akşam ezanının okunmasını İstanbul halkı, 9 Mayıs Pazar İstanbul iftar vakti, ezan vakti ne zaman ve 9 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman, sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, 9 Mayıs Pazar İstanbul iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 10 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman?

Oruçlarını açmak isteyen İstanbul halkı, iftar vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Sahur vaktinin de merak edenler 9 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman, sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 9 Mayıs İstanbul sahur vakti ne zaman? 9 Mayıs Pazar İstanbul iftar vakti, ezan vakti ne zaman?

9 MAYIS İSTANBUL İFTAR VAKTİ

İstanbul iftar vakti: 20:16

10 MAYIS İSTANBUL SAHUR VAKTİ

04.04

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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