İSG'den çocuklara 23 Nisan mesajı Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir mesajla kutladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir mesajla kutladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Çocukların Bayramını kutlayan İSG, onlara hayal kurmanın önemini vurguladı.

Paylaşımda, "Evinizde olsanız da hayaller kurmaya devam edin sevgili çocuklar. Gökyüzü bile hayallerinize sınır olmasın. Çünkü bu dünya, sizler hayal ettikçe ve hayallerinizi gerçekleştirdikçe var olmaya devam edecek. #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı kutlu olsun! " ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA