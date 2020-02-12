İSG'de ocak ayında 2 milyon 931 bin 77 yolcuya hizmet verildi

12.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:04

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı (İSG) ocak ayında 2 milyon 931 bin 77 yolcu kullandı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, ocak ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6 artarak 2 milyon 931 bin 77 oldu.

Dış hatta geçen yıl yaşanan artış 2020'de de devam etti. Ocak ayında dış hat yolcu sayısı 2019 yılı ocak ayına oranla yüzde 24 artarak 1 milyon 214 bin 654'e ulaştı. İç hatta ise 1 milyon 716 bin 423 yolcuya hizmet verildi.

Öte yandan 2020 yılı ocak ayında İSG'de 18 bin 491 uçuş gerçekleşti. Dış hat uçuş sayısı yüzde 11 artarak 8 bin 40, iç hat uçuş sayısı ise 10 bin 451 oldu.

Kaynak: AA