İsg, D-8'in Türkiye'den Seçilen Havalimanı Olacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) ile D-8 arasında imzalanan iyi niyet anlaşması kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, D-8'in Türkiye'den seçilen havalimanı olarak hizmet sunacak.

Havalimanında düzenlenen törenle iyi niyet anlaşması, D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari ile İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Murad tarafından imzalandı.

Shaari, törendeki konuşmasında, anlaşmayla İSG'nin ilk seçilen D-8 havalimanı olduğunu dile getirerek, bu kapsamda İSG'de D-8'e üye ülke vatandaşlarının işlemlerinin hızlanmasını sağlayacağını, D-8'e özel bölümler ve etkinlikler oluşturulacağını belirtti.

Anlaşmanın, üye ülkeler arasında seyahat edenler ve iş dünyası arasında daha iyi bağ kurmayı hedeflediğini vurgulayan Shaari, "Malaysia Airports Group, Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi. D-8 üyesi iki ülke, Malezya ve Türkiye olarak, iki üye ülkenin ekonomik işbirliği, ekonomik gelişme ve D-8 üyesi ülkelerin vatandaşlarının yaşam standartlarının yükseltilmesi için nasıl yakın çalışabileceğini gösteriyoruz." diye konuştu.

Azmi Murad da D-8 ile çalışmaktan ve işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bütün D-8 ülkeleriyle daha yakın ilişkilere sahip olmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

İmza töreni öncesinde ise 30 kişiden oluşan Malaysia Institute of Arts, dış hatlar giden yolcu katında Melaka müzik ve dans performansı sergiledi.

Anlaşma

İmzalanan iyi niyet anlaşmasıyla, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, D-8'in Türkiye'den seçilen havalimanı olarak hizmet sunacak.

Üye ülkeler Bangladeş, Mısır, Nijerya, Endonezya, İran, Pakistan, Malezya ve Türkiye'da turizm, ticaret ve hava hizmetleri alanlarındaki fırsatları ve karşılıklı faydaları araştıracak ve değerlendirecek.

Havalimanında D-8'e özel tanıtıcı kiosklar ve çeşitli uygulamalar yapılacak, üye ülkelerinin vatandaşlarının işlemleri hızlandırılacak.