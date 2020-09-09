İSG başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ertelendi mi? 2020-İSG/2 sınavı tarihi nedir?
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İSG başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ertelendi mi? 2020-İSG/2 sınavı tarihi nedir?

2020-İSG/1 sınavı 29 Ağustos tarihine ertelendi. 2020-İSG/2 sınavı ne zaman? 2020-İSG/2 giriş belgeleri yayınlandı mı?

İSG başvuruları ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ertelendi mi? 2020-İSG/2 sınavı tarihi nedir?
09.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:31

ÖSYM'nin geçtiğimiz yılın sonunda paylaştığı sınav takvimine göre 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020-İSG/1 sınavı koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 29 Ağustos 2020 tarihine ötelenmesine karar verilmişti. Peki, 2020-İSG/2 sınavı ne zaman?

2020-İSG/2 SINAVI NE ZAMAN?

2020-İSG/2 sınavı ise alınan karar doğrultusunda 7 Kasım 2020 tarihinde yapılması yönünde karar verildi. Başvurular 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 7 Ekim 2020 olarak belirlendi. Sonuçlar 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

İLK DEFA EĞİTİM ALARAK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVINA KATILACAKLAR

İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 8 EYLÜL 2020 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 7 KASIM 2020 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

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