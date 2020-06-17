İSG Airport Otel ?Güvenli Turizm Sertifikası? almaya hak kazandı İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, koronavirüse karşı aldığı önlemlerden dolayı 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, koronavirüse karşı aldığı önlemlerden dolayı 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımladığı, konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi sürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterlerini yerine getirdiği için Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazandı. İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan sertifikasyon programı için, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bize iletmiş olduğu önlemlerin tamamını yerine getirerek sertifikamızı 15 Haziran itibarıyla aldık. Burada yaptığımız uygulamaların hepsi bence gerekli. Bir turist olarak düşündüğümüzde insanların güven duyduğu bir otele gitmesi beklenir. Bulunduğumuz durumda çok da doğal bu.' İfadelerini kullandı.

'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI?İSG Airport Otel Müdürü Akalan koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri şöyle ifade etti;'Otelin girişinden önce yer hijyen paspasından geçiyoruz. Birinci ateş ölçümünü güvenlik esnasında alıyoruz. Sonrada kayıt alanımız var. Orada da ikinci bir ateş ölçümü yapıyoruz. Ateş ölçümünde kullandığımız cihaz aynı zamanda kayıt da yapabiliyor. Bilgilendirme formunda, 14 gün önce herhangi bir vakayla karşılaştı mı ya da vaka geçiren herhangi bir kişiyle temas halinde bulundu mu, riskli bölgelerde bulunup bulunmadığı ile ilgili bir sorular var. Giriş esnasında misafirlerin ateş ölçümünü yapıp kayıt istiyoruz. Bunun sonucunda ateşi yüksek olan ve şüpheli olduğuna inandığımız misafirlerimizi buradaki İzolasyon odasına istirahate alıyoruz. Burada kendilerini sağlık ekipleri gelene kadar misafir ediyoruz.?Otel Müdürü Akalan odalardaki dezenfeksiyon işlemiyle ilgili, 'Misafirlerimiz odalarından çıkış yaptıktan sonra öncelikle içeride bir uygulama yapıyoruz. Buna sisleme diyoruz. Önce yüzey dezenfeksiyonları yapılıyor. Kapıdan çıkmadan önce yine bütün yüzey 40-50 mikron arasında sisleme yapılıyor. Bu sislemenin sonucunda da virüslerin yüzde 99.7'sini yok ediyoruz. Misafir çıktıktan sonra 24 saat odayı dinlendiriyoruz.' şeklinde konuştu.MENÜLERDE KAREKODLU SİSTEM?

Yalın Akalan otelde kullanılan menülerde karekod sistemine geçtiklerini belirterek, 'Menülerimiz eskiden elle tutulur menülerdi. Bunu kaldırdık. Şu anda herkesin akıllı telefonu var. Bu telefonlarla karekod okuttuğu andan itibaren hemen menü önlerine geliyor. Oradan seçip sipariş verebiliyorsunuz. Servis esnasında hem maskesi hem eldiveni hem de koruyucu siperliği olan personel kullanıyoruz.' dedi. Otel seçimini vatandaşların Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın internet sitesine bakarak yapmalarını öneren Yalın Akalan, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi sitesinden verilen rakama göre 435 tane otelin bu sertifika programına başvurduğu ve sertifika sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Pendik bölgesinde bu sertifikayı alan ilk otel biziz. Burada bizi denetledikten bir sonraki aşamada gizli misafir uygulamaları var. Bize gelip habersizce konaklama yapacaklar. Bizi değerlendirip sonrasında raporlama yapacaklar. Bu uygulama bütün otellerin uyması gereken bir uygulama. İnternet sitesinden misafirlerimiz bakıp uygunluk sertifikası almış otellere gidebilirler. Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sürekli duyurduğu bir ayrıntı. Gitmeden önce akıllarda bir soru işareti kalmasın.' İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan sözlerine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na yaptıkları uygulamadan dolayı teşekkür ederek noktaladı.

Kaynak: DHA