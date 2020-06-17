İSG Airport Otel 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSG Airport Otel 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, koronavirüse karşı aldığı önlemlerden dolayı 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı.

İSG Airport Otel 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı
17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:35

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, koronavirüse karşı aldığı önlemlerden dolayı 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımladığı, konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi sürecinde uygulanacak Covid-19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterlerini yerine getirdiği için Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaya hak kazandı. İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan sertifikasyon programı için, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bize iletmiş olduğu önlemlerin tamamını yerine getirerek sertifikamızı 15 Haziran itibarıyla aldık. Burada yaptığımız uygulamaların hepsi bence gerekli. Bir turist olarak düşündüğümüzde insanların güven duyduğu bir otele gitmesi beklenir. Bulunduğumuz durumda çok da doğal bu." İfadelerini kullandı.

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI"

İSG Airport Otel Müdürü Akalan koronavirüsle mücadele kapsamında aldıkları önlemleri şöyle ifade etti;

"Otelin girişinden önce yer hijyen paspasından geçiyoruz. Birinci ateş ölçümünü güvenlik esnasında alıyoruz. Sonrada kayıt alanımız var. Orada da ikinci bir ateş ölçümü yapıyoruz. Ateş ölçümünde kullandığımız cihaz aynı zamanda kayıt da yapabiliyor. Bilgilendirme formunda, 14 gün önce herhangi bir vakayla karşılaştı mı ya da vaka geçiren herhangi bir kişiyle temas halinde bulundu mu, riskli bölgelerde bulunup bulunmadığı ile ilgili bir sorular var. Giriş esnasında misafirlerin ateş ölçümünü yapıp kayıt istiyoruz. Bunun sonucunda ateşi yüksek olan ve şüpheli olduğuna inandığımız misafirlerimizi buradaki İzolasyon odasına istirahate alıyoruz. Burada kendilerini sağlık ekipleri gelene kadar misafir ediyoruz."

Otel Müdürü Akalan odalardaki dezenfeksiyon işlemiyle ilgili, "Misafirlerimiz odalarından çıkış yaptıktan sonra öncelikle içeride bir uygulama yapıyoruz. Buna sisleme diyoruz. Önce yüzey dezenfeksiyonları yapılıyor. Kapıdan çıkmadan önce yine bütün yüzey 40-50 mikron arasında sisleme yapılıyor. Bu sislemenin sonucunda da virüslerin yüzde 99.7'sini yok ediyoruz. Misafir çıktıktan sonra 24 saat odayı dinlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

MENÜLERDE KAREKODLU SİSTEM…

Yalın Akalan otelde kullanılan menülerde karekod sistemine geçtiklerini belirterek, "Menülerimiz eskiden elle tutulur menülerdi. Bunu kaldırdık. Şu anda herkesin akıllı telefonu var. Bu telefonlarla karekod okuttuğu andan itibaren hemen menü önlerine geliyor. Oradan seçip sipariş verebiliyorsunuz. Servis esnasında hem maskesi hem eldiveni hem de koruyucu siperliği olan personel kullanıyoruz." dedi. Otel seçimini vatandaşların Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın internet sitesine bakarak yapmalarını öneren Yalın Akalan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi sitesinden verilen rakama göre 435 tane otelin bu sertifika programına başvurduğu ve sertifika sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Pendik bölgesinde bu sertifikayı alan ilk otel biziz. Burada bizi denetledikten bir sonraki aşamada gizli misafir uygulamaları var. Bize gelip habersizce konaklama yapacaklar. Bizi değerlendirip sonrasında raporlama yapacaklar. Bu uygulama bütün otellerin uyması gereken bir uygulama. İnternet sitesinden misafirlerimiz bakıp uygunluk sertifikası almış otellere gidebilirler. Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sürekli duyurduğu bir ayrıntı. Gitmeden önce akıllarda bir soru işareti kalmasın." İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan sözlerine, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na yaptıkları uygulamadan dolayı teşekkür ederek noktaladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Doktor abisinin öldüresiye darbettiği kadın, dehşet anlarını anlattı
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Berat Albayrak Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: İSG Airport Otel 'Güvenli Turizm Sertifikası' almaya hak kazandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:12:18. #1.14#
title