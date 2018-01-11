İSG 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İSG 2. dönem sınav sonuçları yarın adayların erişimine açılacak. Adaylar, heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, İSG 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçları için adaylar merak içinde. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçlar yarın duyurulacak. Peki, İSG 2. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

İSG 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İSG sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 16 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İSG 2. dönem sınavına katılan adaylar, sonuçlar için aramalarını hızlandırdı. İSG 2. dönem sınav sonuçları 11 Ocak 2018 (yarın) tarihinde açıklanacak. Sonuçları hangi saatte açıklanacağına dair net bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz sınav sonuçlarına bakarsak bu sınavın sonuçlarının da öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylar a tebliğ hükmündedir.

Soru iptali için yargı yoluna başvurulduğunda yargı yerince bir karar verilinceye kadar değerlendirme yapılmayacak, sınav sonuçları açıklanmayacaktır.

2017 İSG 2. DÖNEM SORU VE CEVAPLARI

İSG soru ve cevapları yayımlandı. 16 Aralık'ta gerçekleştirilen İSG sınavına katılan adaylar, sınavın soru ve cevaplarına https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler.