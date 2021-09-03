İSFANBUL Tema Park'tan okula dönüş kampanyası
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İSFANBUL Tema Park'tan okula dönüş kampanyası

İSFANBUL Tema Park'tan okula dönüş kampanyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, okula dönüş heyecanını, okula dönüş kampanyası ile kutluyor.

Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İSFANBUL Tema Park, okula dönüş heyecanını, okula dönüş kampanyası ile kutluyor. Kampanya dahilinde online ve gişeden bilet alan öğrenci ve aileleri, Jungle İstanbul 3'lü macera bileti kazanıyor.     

İSFANBUL Tema Park, okula dönüşü çok özel bir kampanyayla kutladığını duyurdu. İSFANBUL Tema Park, 12 Eylül 2021'e kadar online ve gişeden Temapark Bileti alan ilköğretim, lise öğrencileri ve ailelerine 45 lira değerinde Jungle İstanbul 3'lü set bileti hediye ediyor.

ÇOCUKLAR YÜZLERCE EGZOTİK CANLIYLA TANIŞMA FIRSATI YAKALAYACAK

İSFANBUL Tema Park'tan kampanyaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kampanyadan yararlananlar hediye biletleriyle aynı gün Jungle Park, Zindan ve Safari ünitelerinde doyasıya eğlenerek yeni ders yılı için enerjilerini depolayacak. Jungle Park ile yüzlerce egzotik canlı ile tanışma fırsatı yakalarken Safari ile karanlıkta eğlenceli ve bir o kadar da adrenalin dolu bir yolculuk yaşayacak. Korkuya meydan okuyanlar ise Zindan'da korkularıyla yüzleşecek" ifadelerine yer verildi.


İSFANBUL Tema Park'tan okula dönüş kampanyası
İSFANBUL Tema Park'tan okula dönüş kampanyası
İSFANBUL Tema Park'tan okula dönüş kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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