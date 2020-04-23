İsfanbul Tema Park'tan çocuklar için 23 Nisan'a özel online etkinlikler İsfanbul Tema Park, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online etkinliklerle kutluyor.

İsfanbul Tema Park, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı online etkinliklerle kutluyor.

Çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kaldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kral Şakir şarkılarıyla kutlamaya başladı.

Ayrıca çocuklar, İsfanbul Youtube sayfasında yayımlanan "23 Nisan", "Kepçe Adam", "Dostum Bu Çok Havalı" şarkılarından birini söylerken çektikleri videolarını İsfanbul Tema Park, @isfanbul etiketiyle, Instagram ve Facebook kişisel hesaplarından, 24 Nisan'a kadar paylaşabilecek.

En çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa, İsfanbul Tema Park'tan günlük bilet, ikinci 100 kişiye ise İsfanbul şampuan ve köpük seti hediye edilecek.

İsfanbul Tema Park, çocukların çok sevdiği çizgi dizi ve kitap serisi Kral Şakir ile usta karikatürist Varol Yaşaroğlu'nu da çocuklarla buluşturacak.

25 Nisan saat 17.00'de İsfanbul Tema Park Instagram hesabı canlı yayınında Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'in nasıl çizildiğini anlatacak ve çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri karikatür çizimi hakkında bilgi verecek.

Kaynak: AA