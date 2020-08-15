İsfanbul Tema Park dünya devleriyle kutlama yapacak İsfanbul Tema Park, Dünya Roller Coaster Günü'nü dünya devleriyle birlikte kutlayacak.

İsfanbul Tema Park, Dünya Roller Coaster Günü'nü dünya devleriyle birlikte kutlayacak.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, dünya standartlarındaki tema park İsfanbul, Dünya Roller Coaster Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor.

İsfanbul Tema Park'ın, global çapta isim yapmış dev tema parklarla birlikte yarın kutlayacağı Dünya Roller Coaster Günü, maceraseverlerin ilgi odağı olacak.

İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesapları üzerinden kutlayacağı bugüne herkesin eşlik edebilmesi için heyecan dolu bir yarışma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden yarışma yapılacak

İsfanbul Tema Park, Dünya Roller Coaster Günü'nü Uluslararası Eğlence Parkları Birliği'nin (IAAPA) de desteklediği bir proje ile kutlayacak.

Proje çerçevesinde İsfanbul Tema Park ve Europapark, Ferrari World, Port Aventura, The Land of Legends, Tivoli gibi dünya çapındaki tema parklarda yer alan roller coaster'ların görüntülerinin yer aldığı büyüleyici bir video gösterimi yapılacak.

Kutlama İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Kutlamaya katılacak olan dünyanın bu dev tema parkları da sosyal medya hesapları üzerinden #HappyWorldRollerCoasterDay hashtag'i ile İsfanbul Tema Park'ın Dünya Roller Coaster Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaşacak.

İsfanbul Tema Park sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacağı bu video ile adrenalini yükseltirken, heyecan dolu bir de yarışma başlattı.

İsfanbul Tema Park'ın sosyal medya hesaplarından, 16 Ağustos Pazar günü saat 23.59'a kadar sürecek olan yarışmanın kazananlarına çift kişilik günlük İsfanbul Tema Park giriş bileti hediye edilecek.

İsfanbul Tema Park'ın "Ödüllü Yarışma" postu altındaki yönergeleri izleyerek yarışmaya katılan eğlenceseverler, sonuçları ise 18 Ağustos Salı günü tema parkın Instagram hesabından yapılacak duyuru ile öğrenebilecek.

Ailece eğlence

İsfanbul Tema Park, eğlence dolu bir gün geçirmek isteyenler için önemli bir adres. 7'den 70'e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park, heyecan dolu üniteleri ile öne çıkıyor. İsfanbul Tema Park'ta, dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı Nefeskesen'in yanı sıra 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", maceraseverlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası" da en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca faydalanma imkanı sunuyor.

Eğlence tutkunları İsfanbul Tema Park'ın yıllık kartı Yes Club'a üye olarak yıl boyu sınırsızca eğlenebilme şansı da yakalıyor.

İsfanbul Tema Park'ın kampanyaları ve eğlence avantajları hakkında en güncel bilgiler ise www.isfanbul.com adresinde yer alıyor.

Kaynak: AA