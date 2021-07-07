İsfanbul Tema Park 10 Temmuz'da tekrar açılıyor

Türkiye'nin önde eğlence merkezlerinden İsfanbul Tema Park, 10 Temmuz'da kapılarını yeniden açıyor.

Türkiye'nin önde eğlence merkezlerinden İsfanbul Tema Park, 10 Temmuz'da kapılarını yeniden açıyor.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, 9 aylık uzun bir aranın ardından yeniden açılacak tema parkın biletleri, açılışa özel 99 lira olacak. İndirim kampanyası 9 Temmuz'da sona erecek.

Üst düzey hijyen önlemlerinin alındığı İsfanbul Tema Park'ta birbirinden eğlenceli ve bilgilendirici 30'u aşkın eğlence ünitesi yer alıyor.

3 saniyede 110 kilometreye ulaşan "nefeskesen", dünyanın en iyi 4. roller coaster'ı olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçiler, Adalet Kulesi'nde bütün tema parkı kuşbakışı seyredebiliyor. Viking ünitesi ise sulu eğlencesevenlere hitap ediyor.

Bilgiye doyuran üniteleri de bulunan tema park, Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliğinde elde edilen İstanbul'un fetih zaferi ve şehrin 400 bin yıllık tarihi Fatih'in Rüyası'nda dile geliyor.

Dünyayı keşfetmek isteyen çocuklar Minik Kaşifler sayesinde dünya kültürlerini öğreniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan