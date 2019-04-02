İsfanbul'dan Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Çocuklara Anlamlı Hediye

Türkiye'nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İstanbul'un gözde alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul Tema Park, toplumsal bilinç ve farkındalık sağlamak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor.

YIL SONUNA KADAR YÜZLERCE ÇOCUĞA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

''Bütün Çocuklar Sevinsin'' mottosundan yola çıkan İsfanbul Tema Park yıl boyunca yürüteceği sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleceğe güvenle çocuklar yetiştiren derneklere kapısını açıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte her hafta bir STK'nın ev sahipliğinde çocukları ücretsiz olarak ağırlayacak olan İsfanbul Tema Park sosyal sorumluluk projesi kapsamında yıl sonuna kadar yüzlerce çocuğa ev sahipliği yaparak eğlenceyle buluşturacak.

İLK KONUK BAHÇELİEVLER BİLGİ EVİ ÇOCUKLARI OLDU

İsfanbul Tema Park'ın ilk konuğu Bahçelievler Bilgi Evi çocukları oldu. Çocuklar, ilk defa geldikleri İsfanbul Tema Park'ta sınırsız eğlencenin ve eğlenirken de öğrenmenin keyfinin yaşadı. Bahçelievler Bilgi Evi'nin orta öğrenim yaş grubunda ki çocukları, 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası", dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri gibi birbirinden özel eğlenceli ve öğretici ünitelerle donatılmışİsfanbul Tema Park'ta keyifli vakit geçirip unutulmaz bir gün yaşadılar.

İSFANBUL HAKKINDA;

"Eğlencenin başkenti" sloganı ile misafirlerine hizmet veren, İstanbul'un eğlence, alışveriş ve sosyalleşme merkezi olarak öne çıkan İsfanbul, yeni yatırımlar ve projeler ile gücünü artırarak ve yeni marka kimliği ile artık sadece Türkiye'nin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da eğlence, yaşam ve alışverişte en büyük adresi oldu. Dünyada ve Türkiye'de bir Tema Park'ı, Avm, otel ve gösteri merkeziyle birleştiren ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi olan İsfanbul, toplam 600 bin m2'lik bir alanda konumlanıyor ve hepsi birbirinden farklı mağaza cephelerine sahip benzersiz alışveriş merkezi mimarisiyle dikkat çekiyor. Klasik alışveriş merkezlerinden farklı olarak, içerisinde bulunan üç katlı açık ve kapalı alışveriş caddeleri ve nostaljik tramvayı ileİsfanbul Alışveriş Merkezi'nde 200'ü aşkın mağaza yer alıyor. Bowling ve en son teknoloji ile donatılmış sinema salonlarına sahip olan İsfanbul'un 8 bin araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi İsfanbul içerisinde bulunan Tema Park ise misafirleri karşılayan masalsı şatosu ile 120 bin metrekarelik bir alanda konumlanıyor. 7'den 70'e ailece eğlence sunan, yetişkinlerin ve çocukların doyasıya eğlendiği İsfanbul Tema Park, 3 saniyede tam 110 kilometre hıza çıkan, dünyanın en iyi 4. Roller Coaster'ı "Nefeskesen"ve 20 milyon dolarlık yatırımla, özel olarak 4 bin metrekarelik bir alana kurulan "Fatih'in Rüyası" gibi 30'u aşkın ünitesi ile misafirlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Türkiye'nin en büyük açıkhava Led ekranına sahip, 10 bin kişilik dev gösteri sahnesindeki gösteriler ve konserler ile bitmeyen festival ortamı da İsfanbul'da misafirleri bekliyor.