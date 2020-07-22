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İsfanbul AVM Cadde TV yayında

İsfanbul AVM, kurumsal Youtube kanalı üzerinden yayın hayatına kazandırdığı Cadde TV ile bir kez daha ezberleri bozarak eğlence ve alışveriş kültürüne yepyeni bir boyut kazandırıyor.

İsfanbul AVM Cadde TV yayında
22.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:52

İsfanbul AVM, kurumsal Youtube kanalı üzerinden yayın hayatına kazandırdığı Cadde TV ile bir kez daha ezberleri bozarak eğlence ve alışveriş kültürüne yepyeni bir boyut kazandırıyor.

İsfanbul AVM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye AVM sektörüne kazandırdığı yeni-trend yönetim modelleriyle daima bir adım önde olan İsfanbul, yayın hayatına kazandırdığı Cadde TV ile bir kez daha ezberleri bozuyor, eğlence ve alışveriş kültürüne yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak 2019 senesinden beri yatırım yaptıkları dijitalleşme kavramına pandemi süreci ile hız kazandırdıklarını belirterek, "Biz yeni medyanın gücüne inanıyoruz ve özellikle sosyal medyada hedef kitle odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız karantina dönemiyle doğal bir canlılık kazandı. Bu dolayımda, yeni normal dönemde en efektif yatırımı sosyal mecralar olarak görüyoruz. Bugüne kadar proaktif-organizasyonel kabiliyetlerimizle, caddelerimizle ve eğlence anlayışımızla ön plandaydık, bu kavramlara artık dijital mecranın her segmentinde sahip çıkmak niyetindeyiz. Cadde TV bu yaklaşımın ürünü. İzleyicilerimize İsfanbul Alışveriş Caddelerinde neler yaşanıyor göstermek istiyoruz. Ziyaretçilerimizle daha organik, daha interaktif ve güvene dayalı daha sahiplenici bir bağ kurmayı umut ediyoruz. Yeni nesil içerikler üretip, paylaştığımız bir platform olan Cadde TV, çok kısa bir zaman dilimi içinde binlerce izleyiciye ulaştı. Reaksiyonlar çok iyi, aldığımız olumlu feedback'ler bizi heyecanlandırıyor ve motivasyonumuzu artırıyor." ifadelerini kullandı.

Cadde TV'yi, 'eğlenceli', 'kendine özgü' ve 'yaratıcı' bir TV olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Baştürk şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cadde TV olarak hedef grubumuz gençler ve özellikle üniversite öğrencileri. Genç kitlemize yakın, samimi, renkli ve sıcak bir kanal olmak için son derece dinamik içerikler oluşturuyoruz. Gençleri Cadde TV'nin bir parçası olarak görüyoruz ve onların aktif olarak dahil olacağı projelerimiz şu an mutfakta pişiyor. Takipçilerimiz normal bir televizyon kanalını aratmayacak yapıdaki Cadde TV'de son derece kendine özgü, yaratıcı, eğlenceli ve yalın içeriklere şahit oluyorlar. İzleyicilerimize bilgi yarışmalarından, meydan okumalara, moda kombinlerinden, sokak röportajlarına kadar çok geniş bir yelpaze sunuyoruz. Rutin yayınlarımız kadar anlık yayınlarımız da mevcut, ziyaretçilerimiz hiç ummadıkları bir anda bizi karşılarında görebilirler. Öte yandan her zaman söylediğimiz gibi biz bir alışveriş merkezi olarak markalarımızla, mağazalarımızla güçlüyüz. Bu gücü Cadde TV'de de beraber sürdüreceğiz ve ilerleyen dönemlerde markalarımızla ortak projeler geliştireceğiz."

Kaynak: AA

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