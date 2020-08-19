ISEWorld'den ABD'deki Türk öğrencilere destek
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ISEWorld'den ABD'deki Türk öğrencilere destek

ABD'de tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilerin ülkeyi terk etmeleri gerektiği kararına karşın ISEWorld, öğrencilere destek oldu.

ISEWorld'den ABD'deki Türk öğrencilere destek
19.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:03

ABD'de tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilerin ülkeyi terk etmeleri gerektiği kararına karşın ISEWorld, öğrencilere destek oldu.

ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE), tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD'de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Üniversitede eğitim gören öğrenciler online eğitime geçilmesiyle birlikte kampüslere gidemeyeceğinden dolayı kaçak duruma düşmüş olacaktı.

Üniversiteler, binlerce eğitim kurumundan ve öğrenci organizasyonlarından destek aldı.

Pandemi döneminde bu karar, özellikle yüzlerce uluslararası öğrenci için önemli sorun oluşturdu. Daha sonra online eğitime geçen öğrencilerin eğitimlerine Amerika'da kalarak devam etmelerine izin vermeleri sağlanmıştı.

Türk öğrenciler için ISEWorld üniversite yetkilileri ile görüştü

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, Harvard Üniversitesi'nde birçok Türk öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, alınan kararlar doğrultusunda Türk öğrencilerin de mağdur olmaması için üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Karşit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada bir ikilem yaratılmış oldu. Öğrenci, eğitimine devam etmek istiyor ama üniversite online eğitime geçiyor, bu nasıl olacak? Gelişmeleri takip ederek Harvard Üniversitesi'ndeki öğretmenleri aradım ve görüşlerini sordum. ISEWorld aracılığıyla Harvard Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerin de bu duruma düşmemesi için destek olmalarını rica ettim. Ardından Columbia Üniversitesi kabul müdürlerini aradım. Türk öğrencilerin ülkede kalmaları gerektiğini, ailelerin bu eğitim için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmemeleri gerektiğini söyledim."

"Tüm Türk öğrencilere yardımcı olacağız"

Gökyar Karşit, Amerika'da bulunan eğitim bakanlıkları ile sürekli temasta olduklarını belirterek, "Şu anda tüm öğrencilerin üniversite eğitimleri konusunda birçok soruları mevcut. Bizim görevimiz öğrencilerimizin her zaman yanında olmak, göze aldıkları fedakarlığın bilincinde olarak ve aynı zamanda Amerika'da ülkemizi temsil ettiklerinin farkında olarak eğitimlerini tamamlamalarını sağlamaktır. Çünkü bir öğrencinin yurt dışında okuması hiç kolay değil, onları ve ailelerini çok iyi anlıyoruz. Elimizden gelen desteği öğrencilerimizin yanında olarak gösteriyoruz. Öğrenciler, tüm sorularını e-mail ile ilettikleri takdirde yurt dışında bulunan ofislerimiz aracılığıyla tüm Türk öğrencilere yardımcı olacağız. Bu dönemi sorunsuz atlamalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Karşit, yurt dışında eğitim gören öğrencilere, bulundukları şehir ya da eyaletteki en yakın Türk Konsolosluğu'na ulaşmalarını ve iletişim bilgilerini iletmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Kaynak: AA

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