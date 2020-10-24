ISESCO: Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi şaşkınlık verici
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ISESCO: Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi şaşkınlık verici

24.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:40
ISESCO: Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi şaşkınlık verici

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi karşısında şaşkınlık duyulduğunu bildirdi.

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi karşısında şaşkınlık duyulduğunu bildirdi.

Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına tepki gösterildi.

Bazı Fransız yetkililerin, İslam karşıtı kampanyayı ve çatışma ortamını körüklemesi, ülkedeki Müslümanlara baskı yaparak ayrımcılık politikasıyla dini özgürlükleri ihlal etmesi karşısında şaşkınlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Fransa'da bazı yetkililerin, siyasi söylemlerindeki Hazreti Muhammed'e yönelik sistematik hakaretleri, dünyadaki 1,5 milyardan fazla Müslümanın şaşkınlığına, üzüntüsüne ve öfkesine yol açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin resmi binaların duvarlarına yansıtılmasından geri durulmamasının halklar ve ümmetler arası diyalog, barış ve birlikte yaşama temellerini yok ettiği kaydedilen açıklamada, bu tür hakaretlerin halklar ve kültürler arası nefreti körüklediği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca son olarak Fransa'da bir öğretmenin radikal bir kişi tarafından öldürülmesi de kınandı.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sevim Emre Cem Yılmaz Oktay Kaynarca
Spor Tisserand Erol Bulut Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Adana Jandarma Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ISESCO: Fransız yetkililerin İslam karşıtı kampanyayı körüklemesi şaşkınlık verici - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 17:50:09. #1.14#
title