Isesco'dan Trump'ın Göçmenlere Yönelik "Irkçı" İfadelerine Kınama

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." demesini "ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Trump'ın, Afrika ülkelerini ve Afrika asıllı vatandaşları hedef alan "ırkçı ifadelerinin" kınandığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanından göçmenlerin oluşturduğu bir devletin başkanının ülkeleri ve halkları hedef alan bu ırkçı açıklamaları, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve uluslararası antlaşma ile sözleşmelerde geçen insani değer ve ilkelere aykırı, ırkçılığı teşvik eden ve diğerini hor gören ahlaki bir düşüştür." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ISESCO'nun bu ırkçı ifadeleri reddetme ve kınama konusunda tüm Afrika ülkeleri ve Afrika asıllı halklarla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.

Trump'ın, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." dediği belirtilmişti.