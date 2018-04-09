Isesco'dan Duma'daki Kimyasal Saldırıya Tepki

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı "savaş suçu" şeklinde nitelendirdi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Esed rejiminin yaptığı savaş suçudur, kınanması gereken insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye halkının sürekli maruz kaldığı bu tür insanlık dışı saldırılara karşı korunması çağrısında bulunuldu.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.