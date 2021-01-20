ISESCO, Afrika'da çölleşmenin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ISESCO, Afrika'da çölleşmenin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısı yaptı

20.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:52
ISESCO, Afrika'da çölleşmenin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Afrika'daki çölleşmenin kıtadaki nüfusun yüzde 70'inin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Afrika'daki çölleşmenin kıtadaki nüfusun yüzde 70'inin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

ISESCO Genel Müdürü Selim Muhammed el-Malik, organizasyonun video konferans aracılığıyla Afrika'da sürdürülebilir tarım ve akıllı teknoloji konusunda düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Malik, "Çölleşme ve tarım alanlarındaki bozulmanın devam etmesi, Afrika'nın tarım üretiminin yüzde 20 azalmasına ve nüfusun yüzde 70'inin gıda güvenliğini tehdit etmesine neden olacaktır." dedi.

Afrika'da ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, nüfusun tarımsal ürünlere ihtiyaçlarının karşılanması ve gıda güvenliğinin önemine işaret eden Malik, yenilik ve akıllı teknoloji kullanılması gerektiğini vurguladı.

Malik, ISESCO'nun gelecek yıl tarımda inovasyon alanında ödül vereceğini, öğrencilere akıllı tarım teknolojileri alanında burs imkanı sağlayacağını ve ISESCO ülkelerinde tarım alanında girişimlere destek sunulurken Afrika'ya öncelik tanınacağını kaydetti.

Gıda Krizini Önleme Ağı (RPCA), 2020 yılının aralık ayında, Batı Afrika'daki gıda krizine ilişkin yayımladığı raporda, bölgenin son yılların en ciddi gıda krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Joe Biden Uyuşturucu Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ISESCO, Afrika'da çölleşmenin gıda güvenliğini tehdit ettiği uyarısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 22:57:58. #1.14#
title