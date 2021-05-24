ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan
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ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan Lise öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, Pyracantha coccinea bitkisi kullanılarak atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine dair araştırma projesiyle "Çevre Mühendisliği" alanında dünya dördüncüsü olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı Dünyanın...

ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan

Lise öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, Pyracantha coccinea bitkisi kullanılarak atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine dair araştırma projesiyle "Çevre Mühendisliği" alanında dünya dördüncüsü olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı

ERZURUM - Dünyanın en prestijli proje yarışmalarından olan ABD'de düzenlenen ISEF Bilim ve Mühendislik yarışmasında Erzurumlu lise 11.sınıf öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, Pyracantha coccinea bitkisi kullanılarak atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine dair araştırma projesiyle "Çevre Mühendisliği" alanında dünya dördüncüsü olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Dünyanın proje yarışmaları bakımından Oscar'ı olarak nitelenen en prestijli yarışması olan ve ABD'de düzenlenen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasına (International Science and Engineering FairI) Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden İdil Büyükgölcigezli danışman öğretmeni Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber'in rehberliğinde başlamış olduğu çalışmasıyla "Çevre Mühendisliği" alanında büyük ödül kategorisinde dünya dördüncüsü oldu.

Büyükgölcigezli, 2018 yılı TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Pyracantha coccinea bitkisi kullanılarak atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine dair araştırma projesiyle Biyoloji alanında Erzurum bölge birinciliği ödülüne layık görüldü. Projeyi geliştiren Büyükgölcigezli, başka zararlı boyar maddelerle kapsamı genişletirken diğer taraftan sıcaklık, zaman gibi diğer faktörlerin deneysel şartlara etkisini araştırarak 2019 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Kimya alanında Erzurum Bölge birinciliği ve finalde Türkiye ikinciliği ödüllerine layık görüldü.

Türkiye finallerinde başarılı bulunan projeyi sunan Büyükgölcigezli temsil yeteneği, konuya hakimiyeti ve yabancı dil seviyesi göz önünde bulundurularak dünya çapında bir yarışma olan ISEF yarışmasına yönelik çalışmalara başladı. Büyükgölcigezli, bu aşamadan sonra çalışmalarını Erzurum'da bulunan üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolleri doğrultusunda Doç. Dr. Okan Tarık Komesli ve Dr. Onur Sözüdoğru'nun katkıları ile proje daha üst bir seviyeye taşınarak, ISEF'te gurur yaşatacak sonuçlara ulaşıldı. Bugüne dek, yaklaşık 4 yıl süren deneysel çalışmalarda Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin laboratuvar imkanlarından yararlanılarak proje bu özel başarıyı Erzurum'a kazandırıldı.

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Uğur Elmas, bilim sanat merkezlerinin Türkiye'de üstün ve özel yetenekli çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Alt yapısı çok iyi olan bir kurum. Öğrencilere her türlü desteği ve alt yapıyı sağlıyoruz. Bilimsel çalışmalarda laboratuarlarda çalışma imkanına sahipler. Öğrencimiz yıllar önce başladığı çalışmaları ile dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Dünya dördüncüsü olarak Erzurum'a ve ülkemize büyük bir gurur yaşattı" dedi.

Erzurumlu lise 11.sınıf öğrencisi İdil Büyükgölcigezli ise "Projemiz TÜBİTAK yarışmasına dereceye girdi. Lise bir ve ikinci sınıftada projemiz konusunda çalışmalar yürüttük. Projemizin uluslar arası alanda değerlendirilmesi gündeme geldi. Dünya dördüncüsü olduk. Çok mutluyum" dedi.

ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan
ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan
ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan
ISEF'de dünya dördüncüsü Erzurum'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler

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