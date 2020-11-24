İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
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İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

24.11.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:15
İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 36. Bakanlar Toplantısı, 25 - 26 Kasım'da çevrimiçi toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açılışla başlayacak.

İSEDAK Toplantısı bu yıl turizm konusuna odaklanıyor. İslam ülkelerinden katılacak Bakanlar "Turizm Endüstrisinde Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alınacak.

Ayrıca Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak..

36. İSEDAK Toplantısına; üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılması bekleniyor.

İSEDAK İslam Dünyasının Kalkınma Meselelerine Çözüm Arıyor

İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletler'den sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak, İslam Ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan Bakanlar düzeyinde ana karar alma organıdır.

İSEDAK, 1984 yılından bu yana aralıksız olarak Bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçirmiştir.

2013 yılında hayata geçen İSEDAK Stratejisi ile birlikte İSEDAK,kalkınma alanında bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübelerin paylaşılması ve üye ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılmasını amaçlayan politika diyalog platformu olma niteliğini pekiştirmektedir.

İSEDAK'ın Bu Yılki Teması: "Turizm Endüstrisinde Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi"

Turizm endüstrisinde rekabetçiliğin artırılması konusu son yıllarda ülkelerin öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi. İslam Ülkeleri arasında bu konudaki işbirliği ve koordinasyon ile farkındalığı artırmak amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusu "Turizm Endüstrisinde Rekabet İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi" olarak belirlendi.

CumhurbaşkanıYardımcısı Fuat OKTAY başkanlığında gerçekleştirilecek olan Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda, Bakanlar COVID-19 salgını sonrası çok büyük bir daralma yaşayan turizm endüstrisinde rekabet için girişimciliğin teşvik edilmesi konusunda ülke deneyimlerini paylaşacaklar ve İslam Ülkeleri arasında bu konuda işbirliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini detaylı olarak ele alacaklar.

Kaynak: Bültenler

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