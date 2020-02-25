İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis
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İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da işe yerleştirme vaadiyle bir kişiden para alıp dolandırdığı iddia edilen kadın, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 35 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

25.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:55
İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılığa 3 yıl 4 ay hapis

'da işe yerleştirme vaadiyle bir kişiden para alıp dolandırdığı iddia edilen kadın, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 35 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da K.D. adlı şahsı işe yerleştirme vaadiyle kandırarak 21 bin lira parasını alarak dolandırdığı iddia edilen D.Ç.Ç. adlı kadın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.


Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme D.Ç.Ç.'yi 3 yıl 4 ay hapis ve 35 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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