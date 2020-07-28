İşe Yaramazlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film hakkında bilgiler
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İşe Yaramazlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film hakkında bilgiler

Ara sıra TV ekranlarında karşımıza çıkan İşe Yaramazlar (The Throwaways) filminin konusu ve detayları merak konusu oldu. Peki İşe Yaramazlar filmi nedir, konusu ne, hangi yılda çekildi, film özeti ve detaylarıyla haberimizden okuyabilirsiniz.

İşe Yaramazlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film hakkında bilgiler
28.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:32

Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan İşe Yaramazlar filminin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Film 2015 ABD yapımı ve 1.30 saat süren bir filmdir. Peki filmin konusu ne, oyuncuları kimler?

İŞE YARAMAZLAR (THE THROWAWAYS) FİLM KONUSU NEDİR?

Orijinal ismi "The Throwaways" olan İşe Yaramazlar fimi 2015 ABD yapımı aksiyon, gerilim ve komedi türünde bir filmdir. Filmin süresi 90 dakika yani 1.30 saattir. Kısa olması sebebiyle izlemek isteyenler çok olabiliyor.

Film özetlersek; Ünlü hacker Drew Reynolds sonunda CIA tarafından ele geçirilir ve kendileri için çalışması ya da hayatının geriye kalan kısmını hapiste geçirmesi şeklinde bir teklifte bulunulur. Drew kendi takımını kendisinin oluşturması şartıyla teklifi kabul eder ve takımına "throwaways" (harcanabilen ve organizasyonun en kötüleri) seçer. Film bu şekilde ilerler.

İşe Yaramazlar filmi yönetmeni : Tony Bui

İşe Yaramazlar filmi senaristi : Don Handfield, Michael Arlen Ross

İşe Yaramazlar filmi hangi yıl yapıldı : 2015

İşe Yaramazlar filmi ülkesi : ABD

İşe Yaramazlar film süresi : 90 dakika

İŞE YARAMAZLAR (THE THROWAWAYS) OYUNCULARI KİMLERDİR?

Peter Brooke (Agent Langstrom)

James Caan (Holden)

Noel Clarke (Erik)

Kevin Dillon (Fisher)

Darrell D'Silva (Konstantin)

Valentin Ganev(Bulgarian Official)

Don Handfield (US Embassy Station Chief)

Christian Hillborg (Dmitri)

Sam Huntington (Drew)

İŞE YARAMAZLAR FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İşe Yaramazlar filmi bugün gece saat 00:15'de Show TV ekranlarında yayınlanacaktır. Yani 28 Temmuz Salı'yı 29 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece İşe Yaramazlar filmini izleyebilirsiniz.

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