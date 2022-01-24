İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKANLARIN ZOR ANLARI

İSTANBUL (DHA) - Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ İSTANBUL'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sabah işe gitmek isteyenler güçlükle yola çıktı. Özellikle ara sokaklarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle haftanın ilk iş günü dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı. Özellikle yokuşlardan çıkmaya çalışan vatandaşlar düşmemek için büyük çaba gösterdi.

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