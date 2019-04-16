İşe Gitmek İçin Evlerinden Çıkanlar Şaşkına Döndü

Bahçelievler'de kimliği belirsiz iki kişi gece saatlerinde etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan dört araca ve bir evin duvarına kurşun isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Mahallesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa gelen silahlı iki kişi yanlarında bulunan silahlarla rastgele sağa sola ateş etmeye başladı. Sesleri duyan bazı vatandaşlar cama çıkarken saldırganlar sokaktan kaçtı. İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının hasar aldığını görünce büyük şok yaşadı ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede dört aracın ve bir evin duvarının kurşunların hedefi olduğu anlaşıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Aracı kurşunların hedefi olan Ali Erdoğan, "Gece silah sesleriyle uyandık sabah kalktığımızda da böyle araçlarımızda hasar gördük dört araçta hasar meydana geldi. Biz görmedik ama yan binanın bekçisi yapanların iki kişi olduğunu görmüş" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA