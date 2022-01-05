İşe gitmek için evinden çıktı, 4 tane köpeğin saldırısına uğradı

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan ve 4 tane köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan Ekrem Gümüş, hastaneye giderek kuduz ve tetanoz aşısı oldu. Gümüş, "Toplam 4 tane köpek biranda saldırdı, kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı" dedi.

Olay, dün sabah saat 09.15 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8026 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için evinden çıkan Ekrem Gümüş sokakta yürüdüğü esnada 4 köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Gümüş köpeklerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayağından ısırıldıktan sonra soluğu hastanede alan Ekrem Gümüş, kuduz ve tetanoz aşısı oldu. Yetkililerin bu duruma karşı daha fazla önlem alması gerektiğini vurgulayan Gümüş, gerekli yerlere şikayette bulunacağını da ifade etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTIM O ESNADA AYAĞIMDAN ISIRDI

Köpeklerin kendisine saldırdığı anı anlatan Ekrem Gümüş, "İşe gitmek için bu sokağı kullanıyorum. Yine sabah saat 9.15 gibi iş yerime gitmek için geçiyordum burdan. Toplam 4 tane köpek biranda saldırdı. O esnada kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı. Acı hissettim ayağımda ve köpeğin de hastalıklı olduğundan şüphelenerek hemen sağlık ocağına gittim. Oradan Akyazı Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimde pansumanım yapıldı, kuduz ve tetanoz aşısı vuruldum. 3 tane daha olacakmışım. Yetkililerin bu duruma önlem almasını istiyoruz, ilk defa böyle bir şey geldi başıma köpek tarafından ısırıldım. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten" şeklinde konuştu.

(İHA)