İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu
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İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Özgür'ün (46), cansız bedeni köprü altında bulundu.

İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Özgür'ün (46), cansız bedeni köprü altında bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Ümit Mahallesi, İzmir - İstanbul Otoyolu viyadüğü altında boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre yerde hareketsiz yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin Hüseyin Özgür'e ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Başında darp izi olduğu öğrenildi

Olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan polisler çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Özgür'ün başında darp izi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Özgür'ü öldürdüğü düşünülen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İşe gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Öte yandan Hüseyin Özgür'ün gece saatlerinde çalıştığı fırına gitmek için evden ayrıldığı, daha sonra iş yerine gitmediği ve kendisinden de haber alınamadığı, ailesi tarafından polis merkezine gidilerek kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi.

Bir ekmek fırınında çalıştığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Hüseyin Özgür'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu
İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu
İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu
İşe gitmek için evden çıktı, köprü altında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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