İşe gitmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı
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İşe gitmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta maden işçisi Ercan Onan, işe gitmek evinin yakınına park ettiği aracını yerinde göremeyince hayatının şokunu yaşadı.

Zonguldak'ta maden işçisi Ercan Onan, işe gitmek evinin yakınına park ettiği aracını yerinde göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Aracının bulunması için polis ekiplerine haber veren Onan, sosyal medyadan da paylaşım yaparak yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak üzerinde yaşandı. TTK'da maden işçisi olarak çalışan Ercan Onan, önceki gece 78 EA 801 plakalı Tofaş marka aracını evinin yakınına park etti. Sabah işe gitmek üzere evinden ayrılan Onan, aracını park ettiği yere gelince hayatının şokunu yaşadı. Aracını park ettiği yerde göremeyen talihsiz adam; durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemek üzere çalışma başlattı.

Sosyal medyadan da paylaşım yaparak aracının bulunması için yardım isteyen Onan, "Olay günü ben aracımı yol çalışmalarından dolayı otoparka koyamadım. Sağlık Sokak üzerine koydum. Akşam üzeri aracı park ettim sabah geldim yoktu. Emniyete haber verdim. Sağolsun bütün araştırmaları yapıyor. Eminim ki bugün veya yarın bu araç bulunacak. Emniyet ekipleri özverili çalışıyor. Bizim toplum olarak bu tür olaylara duyarlı olmamız lazım. İnsanın bir lirası bile değerli. İnsanların mallarına, mülklerini böyle gasp eden insanları toplum olarak birbirimize sahip çıkarak bulmalıyız. Mithatpaşa, Rat ve Zonguldak'ta oturanlar kamera kayıtlarını incelerlerse mutlaka bir ipucu bulacaklardır. İçim gitti, işe gidecektim. İki gündür işe gidemiyorum. Ailemiz kötü durumda" diye konuştu. - ZONGULDAK

İşe gitmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı
İşe gitmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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