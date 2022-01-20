İşe gitmek için evden çıkanlara kar sürprizi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü beyaza büründü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - İşe gitmek için evden çıkanlara kar sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar sürprizi ile karşılaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başlamıştı. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, Beylikdüzü'nde kar yağışı kameraya yansıdı.