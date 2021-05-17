İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
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İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ - Haberler | 3. Sayfa

İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı Erzurum'da bir vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı.

İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

ERZURUM - Erzurum'da bir vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı. Dumanların yükseldiği araç, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin desteğiyle söndürüldü.

Olay saat 09.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir vatandaş sabah işe gitmek aracını çalıştırdı. Çalışan aracın kaput bölümü bir anda alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri su dolu bidonlarla koşarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı
İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı - Haberler
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