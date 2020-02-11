İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2)
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İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2)

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, fabrika işçisi Kemal Torun'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak, öldüren M.G. (24) gözaltına alındı.

11.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:00
İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü (2)

ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI

İzmir'in ilçesinde, fabrika işçisi Kemal 'u (39) sabah işe giderken, evinin bulunduğu sokakta bıçaklayarak, öldüren M.G. (24) gözaltına alındı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve cinayet zanlısını saklandığı evinde yakaladı. Emniyete götürülen M.G.'nin ilk ifadesinde Torun ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Kaynak: DHA
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