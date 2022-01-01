İşe giderken sokak köpeğinin saldırısında yaralandı

ANTALYA'da işe gitmek için evden çıkan aşçı Esin Süzen (41), sokakta kendisinin de zaman zaman beslediği köpeklerden birinin saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Süzen, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 29 Aralık günü saat 11.30 sıralarında Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Esin Süzen, sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. Sağ bacağının baldır kısmından yaralanan Süzen, telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. Hastaneye götürülen Süzen'e iki dikiş atıldı. Taburcu edilen ve evde tedavisi devam eden Süzen, olay sonrası Aksu Emniyet Müdürlüğü ve Aksu Belediyesi'ne giderek şikayetçi oldu.

"Olay günü işe gitmek üzere evden çıkmıştım. Sokak başında köpeklerin yattığını fark ettim. Bunlar benim de bazı zamanlarda beslediğim köpeklerdi. Birini sevmek isterken arkamdan gelen hırıltı ile bacağımdaki acıyı aynı anda hissettim. Köpek bacağımdaydı. Önce o kadar kötü olduğunu düşünmemiştim. Köpek yerine gidince bacağıma baktım. Kan fışkırıyordu. Ayakkabımın içi kan dolmuştu. Kuzenimi arayıp, yardım istedim. Beni hastaneye götürdüler. Yaranın derin olduğunu söylediler. İğne falan yapıldı. Gün boyu hastanedeydik. Belediyeye ve polise gidip şikayetçi oldum, ancak yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Çocuklarımızı dışarı bırakamıyoruz. Gece evimize yürüyerek gelemiyoruz."