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İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti Ankara'da, Efrayim Babadağ (46), işe giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ANKARA (İHA) - İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da, Efrayim Babadağ (46), işe giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otobüs durağında, açılan 3 el ateş sonucu başından ve göğsünden Babadağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Dereboyu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Efrayim Babadağ (46), işe gitmek üzere otobüs durağına doğru yola çıktı. Durağa varmadan önce bakkala uğrayıp alışveriş yapan Babadağ, garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için otobüs beklemeye başladı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahıs, Babadağ'ı hedef alarak 3 el ateş etti. 2 çocuk babası Babadağ, başına ve göğsüne isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olayı soruşturmayı başladı. Cinayet zanlısının kaçtığı rota üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Efrayim Babadağ'ın öldürülmeden önce alışveriş yaptığı bakkalın sahibi, Haydar Yıldız, "Sabah geldi. Sigarasını aldı maktul. Sonra karşıya geçti. Vurulmuş. Sese gürültüye dışarı çıktık dükkandan. En son sigarasını aldı. Otobüse binip işe gidecekti. Bir alt sokakta oturuyor. Komşumuz. Silah sesi duyduk ama motorcular kontak kapattı sandık. Ondan sonra adam öldü dediler" dedi.

İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Son Dakika Haberleri
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