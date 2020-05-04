İşe dönüş modeli netleşti

Sanayi ve ticari kuruluşlar ile hizmet sektörüne yönelik Bilim Kurulu'nda da tartışılan normalleşme modelinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

Sanayi ve ticari kuruluşlar ile hizmet sektörüne yönelik Bilim Kurulu'nda da tartışılan normalleşme modelinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Model ile il bazında farklı yaklaşım, sanayi için sürekli test ve ticari kuruluşlar için sürekli kontrol öngörülüyor.