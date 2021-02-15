İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, iş yerine gittiği sırada TIR'ın motosikletine çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Dinç (21), kaza yeri yanındaki Çetmi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda işe başlayan Gökhan Dinç, iş yerindeki ilk günü için elektrikli motosikleti ile yola çıktı. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Dinç'in motosikletine, Y.D. (46) yönetimindeki 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan Dinç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökhan Dinç'in cenazesi, bugün yakınlarınca teslim alınarak, gözyaşları içinde kaza yaptığı kavşağın yanında bulunan Çetmi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU