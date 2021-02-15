İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi

15.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:42
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, iş yerine gittiği sırada TIR'ın motosikletine çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Dinç (21), kaza yeri yanındaki Çetmi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, iş yerine gittiği sırada TIR'ın motosikletine çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Dinç (21), kaza yeri yanındaki Çetmi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda işe başlayan Gökhan Dinç, iş yerindeki ilk günü için elektrikli motosikleti ile yola çıktı. Kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Dinç'in motosikletine, Y.D. (46) yönetimindeki 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan Dinç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökhan Dinç'in cenazesi, bugün yakınlarınca teslim alınarak, gözyaşları içinde kaza yaptığı kavşağın yanında bulunan Çetmi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

  


İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Muharrem İnce Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Akalın Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, toprağa verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:42:48. #1.16#
title