İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, son yolculuğuna uğrulandı
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İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, son yolculuğuna uğrulandı

15.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:32
İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, son yolculuğuna uğrulandı

İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, son yolculuğuna uğrulandıKONYA'nın Karapınar ilçesinde yeni başlayacağı işe gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Dinç (21), bugün kılınan namazın ardından Çetmi Mezarlığı'na defnedildi.

İşe başlayacağı gün kazada ölen Gökhan, son yolculuğuna uğrulandı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yeni başlayacağı işe gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Gökhan Dinç (21), bugün kılınan namazın ardından Çetmi Mezarlığı'na defnedildi. 

Kaza,  dün saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda işe başlayacak Gökhan Dinç, elektrikli motosikletiyle yola çıktı.  İddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan Dinç'in, motosikletine Y. D.'nin (46) kullandığı 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Dinç, olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Dinç, bugün gözyaşları içinde kaza yaptığı kavşağın yanında bulunan Çetmi Mezarlığı'na defnedildi. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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