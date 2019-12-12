İSDER VE İMDER'den Mesleki Eğitime Destek

12.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:18

T.C Milli Eğitim Bakanlığıyla İSDER ve İMDER arasında imzalanan "7 Bölge 7 Okul Projesi Protokolü" kapsamında İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi - İş Makinaları Dalı öğrencilerine İSDER ve İMDER üyesi Hasel İstif Makinaları firması tarafından eğitim verildi.

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Hasel İstif Makinaları Genel Müdürü Ender Akbaytogan, sektördeki nitelikli teknik personel yetersizliğinden dolayı bu eğitimlerin Türkiye genelinde yedi coğrafi bölgede verilmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol kapsamında İSDER ve İMDER olarak ortaklaşa yürüttüğümüz bu eğitimlerin nitelikli teknik personelin yetiştirilmesi için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü teknik servis bölümleri için yapılan işe alımlarda mesleki ve teknik lise mezunu olmak en önemli şartlardan birisi. İnşallah ilerleyen dönemlerde okullarımıza makineler de hibe edeceğiz."

ÖĞRENCİLER TEORİDE SAHİP OLDUKLARI BİLGİLERİ PRATİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Eğitim kapsamında, İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 17 öğrenciyle dizel forklift hakkında teknik bilgiler paylaşılırken, forklifti oluşturan parçaların görevleri ve periyodik bakımlarıyla ilgili de bilgilendirme yapıldı. Devamında iş güvenliği eğitimi alan öğrencilere atölyede uygulamalı olarak dizel ve elektrikli forklift bakımı eğitimi verildi.

"İSDER VE İMDER DESTEĞİYLE MEZUN OLDUKLARI ALANLARDA ÇALIŞMA FIRSATI YAKALIYORLAR"

Eğitimlerin öğrencilerin okulda öğrendiklerini uygulamalı olarak görmeleri ve çalışacakları sektörü sevmeleri açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Akbaytogan, "Yeni teknolojileri bilen ve uygulayan, çağa uyumlu nesiller yetiştirilmesi ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım niteliğinde olan bu eğitimlerle bir okulumuza daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektördeki gelişmeleri yerinde gören öğrenciler teoride sahip oldukları bilgileri pratiğe dönüştürmek ve eksikliklerini tamamlamak için bu eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu söylüyorlar. Ayrıca İSDER ve İMDER desteğiyle mezun oldukları alanlarda çalışma fırsatı yakalayabiliyorlar. T.C Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve üyelerimizin desteğiyle çıkmış olduğumuz bu yolda yapılan çalışmaların meyvelerini en kısa zamanda almaya başlayacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile T.C Milli Eğitim Bakanlığı'na, üyelerimize ve eğitim komitemize destekleri ve emekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler