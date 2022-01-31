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İSDEM denetim sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İSDEM denetim sonuçları açıklandı

Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

Zonguldak Valiliği İSDEM sonuçları açıklandı. İl genelinde 23 -31 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 10 ihbar bin 937 resen denetleme gerçekleştirildi. İki bin 822 kez izolasyon denetimi yapılırken 1 işyeri ve kişiye birinci uyarı, 1 iş yeri ve kişiye 2. Uyarı ve ceza, 4kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Ocak, Yerel, Haber

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