Isco İmzayı Attı



Malaga'dan Real Madrid'e 2013-2014 sezonu öncesinde transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Isco'nun bu sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunuyordu. Real Madrid ile sözleşmesini 4 yıllığına uzatan ve son zamanlardaki performansıyla öne çıkan Isco, yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.



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