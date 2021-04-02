İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
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İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman

Sanayi sektörünün en büyük sorunlarının başında olan 'kalifiye eleman' sorununa, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) çözüm buldu.

Sanayi sektörünün en büyük sorunlarının başında olan 'kalifiye eleman' sorununa, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) çözüm buldu.

ASGEM'de vasıfsız kişilere düzenlenen uygulamalı kurslar ile vasıflı bir eleman olarak işletmelerde işe giriyor. Adıyaman Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve OSB Başkanlığının ortak projesi ile hayata geçirilen merkezde kalifiye eleman yetiştiriliyor.

Sanayicilerin sürekli kalifiye eleman sıkıntısı çektiklerini ve eleman bulamadıklarını dile getirmelerinin ardından ortaya çıkan ASGEM'de 11 sektör belirlendi. Bu sektörler içerisinde ön plana çıkan gastronomi, tekstil gibi bölümlerde yaklaşık 2,5 ay eğitim gören 280 kişi sertifika alarak işe yerleşti. Daha önceden vasıfsız işçi olduğu için iş bulamayan kişiler ASGEM'de meslek sahibi olup işe girdi. İşe giren kişiler, ASGEM sayesinde ekmek sahibi olduklarını dile getirdi.

"İşçi eline altın bileziği taktı"

Projenin yürütücülerinden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, sanayicilerin en büyük sorunlarından birisine çözüm bulduklarını belirterek, hedeflerinin tüm sektörlere kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Merkezde kursları açmadan önce saha çalışması yaptıklarını ve sektörlerin ihtiyaçlarını belirlediklerini kaydeden Başkan Uslu, "Adıyaman'da ki lokomotif sektör nedir? En fazla hangi sektörde kalifiye eleman ihtiyacı vardır? Önce bunun tespitini yaptık. Burada da tekstil, mobilya, gastronomi gibi 6 tane sektörümüz ön plana çıktı. Bu sektör için insan yetiştirmek üzere yola çıktık. Bugün itibariyle yaklaşık 280 kişi bu merkezden sertifikasını eline almış, tabiri caizse eline bir altın bileziğini takarak işine gidip evine ekmek götürmektedir. Biz burada da durmayacağız. Bizim hedefimiz Adıyaman'da üretim yapan A'dan Z'ye, sektör ayrımı yapmaksızın, kimin ne ihtiyacı var ise işi bilen insanları yetiştirip işverenin bu ihtiyacını karşılayarak, istihdama katkı sağlamaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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