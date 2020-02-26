: İşçinin tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar kamerada

26.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:19

Sivas'ta, bir işçinin çalıştığı fabrikanın önüne gelen tilkiyle ekmeğini paylaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze 29 kilometre uzaklıkta Hasbey köyünde yaşayan Nizayi Aydın, çalıştığı alçı fabrikasında yemek saatinde giriş kapısının önünde gezinen bir tilkiyi fark etti.

Aydın, doğada yiyecek bulamadığı için fabrika yakınlarına kadar geldiğini düşündüğü tilkiyle ekmeğini paylaştı.

Tilkinin, Aydın'ın elinden ekmeği alarak bölgeden uzaklaştığı o anları başka bir fabrika çalışanı cep telefonuyla görüntüledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, "Açtı, benden bir şeyler istediğini hissettim ve ekmeğimi yarıyı bölüp paylaştım. İnsanlık görevimi yerine getirdiğim için bu da beni gayet mutlu ve huzurlu etti." dedi.

Kaynak: AA

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