İşçinin Makineye Kaptırdığı Kolu Dirsekten Koptu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, tavuk işleme tesisinde çalışan 44 yaşındaki işçinin makineye kaptırdığı kolu dirsekten koptu.



Alınan bilgiye göre, Satılmış Çankaya (44), çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle sol kolunu makineye kaptırdı.



Çankaya'nın kolu parçalanarak dirsekten koptu.



Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çankaya, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya gönderildi.