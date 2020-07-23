İşçinin çatıdan düşme anı kamerada
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İşçinin çatıdan düşme anı kamerada

İşçinin çatıdan düşme anı kamerada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışan işçi, üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

23.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:42

İşçinin çatıdan düşme anı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işyerinin çatısında çalışan işçi, üzerine bastığı polikarbon kaplamanın kırılması sonucunda yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. İşçinin düşme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Orhangazi Mahallesi'nde bulunan yeni sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinin çatısında çalışan Yaser K. isimli işçi, aşağıya inmek isterken bitişikteki tamirhaneye ait polikarbon çatı kaplamasının üzerine bastı. İşçinin ağırlığını taşıyamayan kaplama kırıldı. Talihsiz işçi, elindeki metal kesme aleti ile birlikte yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan işçinin yardımına, düştüğü tamirhanedeki çalışanlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaser K., tedavi altına alındı. Yaralı işçinin ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yaser K.'nın düşme anı da tamirhanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüde, işçinin düşüşü ve çalışanların yardım etme çabaları yer aldı.

İşçinin çatıdan düşme anı kamerada

Kaynak: İHA

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