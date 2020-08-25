İşçimen, TÜ Genel Sekreter Yardımcısı oldu Öğretim görevlisi Burak İşçimen, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Öğretim görevlisi Burak İşçimen, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevini de yürüten öğretim görevlisi İşçimen getirildi.

Açıklamada Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun görüşlerine de yer verildi.

Köklü bir geçmişi ve bilgi birikimi olan TÜ'yü, kalkınma ve gelecek hedefleri doğrultusunda öncü ve örnek bir üniversite haline getirmek istediklerini ifade eden Tabakoğlu, "Bunun için de hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Burak İşçimen hocamız, bugüne kadarki özverili ve başarılı çalışmalarıyla üniversitemize çok önemli değerler kattı. Temennimiz, bu başarılarının bundan sonra da artarak devam etmesi. Bu yeni görevin, kendisine ve TÜ ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

İşçimen de, üniversitenin misyonu, vizyonu doğrultusunda hareket ederek TÜ'yü daha ileriye taşıyacak projelere imza atmak için var güçleri ile çalışacaklarını ifade etti.

Devraldığı bayrağı daha yükseğe çıkaracağını belirten İşçimen, Rektör Tabakoğlu'na destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA