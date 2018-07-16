İşçilerinin Eylem Yaptığı Maden Şirketinden Açıklama

Bartın'da işten çıkartılan işçilerin eylem yaptıkları maden firması tarafından açıklama yapıldı.

Denfa İnşaat Tes. Mad. San. Tic. Ltd. Şti adına açıklama yapan Şirket Müdürü Mehmet Ali Uysal, "Şirketimizde çalışmakta olan işçilerimizin ücret ödemelerindeki gecikmeden dolayı, çalışmama hakkını yasal mevzuatlara uygun olarak kullanmadıklarından dolayı SGK bildirimleri yapılamamıştır. Bu konuda yapılacak olan işlem SGK'ya sorulmuş olup cevap beklenmektedir. Akabinde yasalara uygun olarak hareket etmeyen, işe başlaması gerektiği halde kanunsuz olarak işe başlamayan personelin işine son verilmek zorunda kalınmıştır. Çalışmaya devam eden işçilerimiz, işten çıkartılmak zorunda kalan işçiler tarafından tehdit edilerek işe gelmeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Şirketimizde çalışmakta olan işçilerimizin herhangi bir ödenmemiş alacağı yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi. - BARTIN