İşçilerin Yağmurla Sınavı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle işçiler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle sürekli suyla dolan alt geçit, işçilerin çabası ile defalarca boşaltıldı.

İslahiye ilçesinde Atatürk, Beyler ve Bahçelievler mahallerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 36 mahallenin ana geçiş noktası ile çevreyolunun bağlantısını sağlayan alt geçit, şiddetli yağış nedeniyle suyla dolmuştu. Yaklaşık 3 aydır çalışmaların tamamen durduğu alt geçitte saatlerce süren çalışma ile suyu boşaltan ekipler, aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Suyun defalarca tahliye edildiği yol, her yağışta tekrar doldu. Tekrar tekrar suyu tahliye eden ekipler, saatlerce süren çalışmalarla suyu boşalttı. Yoldaki suyu tamamen boşaltamayan ekipler, gece boyunca tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Yağmur kesilince işçiler rahat bir nefes aldı

Yağış boyunca su tahliyesine devam eden görevliler, bu sabah yağmurun dinmesiyle rahat bir nefes aldı. İşçiler sabah saatlerinde yoldaki suyu son kez boşaltarak ulaşıma açtı. - GAZİANTEP