İşçilerin yağmur ile sınavı

Alt geçitteki suyu ekipler boşalttı, ara ara yağan yağmur suları altgeçidi yeniden doldurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle işçiler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle defalarca kez dolan alt geçit, yine işçilerin çabası ile defalarca kez boşaltıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk, Beyler ve Bahçelievler mahallerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 36 mahallenin ana geçiş noktası ile çevreyolunun bağlantısını sağlayan alt geçit, şiddetli yağış nedeniyle suyla dolmuştu.

Yaklaşık 3 aydır çalışmalarının tamamen durduğu alt geçitte saatlerce süren çalışma ile suyu boşaltan ekipler, zaman zaman duran sağanak yağışlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Defalarca kez suyun tahliye edildiği yol, her yağışta tekrar doldu. Tekrar tekrar suyu tahliye eden ekipler, saatlerce süren çalışmalarla suyu boşalttı. Tamamen yoldaki suyu boşaltamayan ekipler, gece boyunca da tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Yağmur kesilince işçiler rahat nefes aldı

Devam eden sağanak nedeniyle suyu tahliyeden bıkan görevliler, bu sabah yağmurun durması ile rahat nefes aldı. Sabah saatlerinde yoldaki suyu son kez boşaltarak, ulaşıma açtı.