İşçilerin taşındığı servis midibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 18 yaralı MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, mermer fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, mermer fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı midibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Dont mevkisinde meydana geldi. Mermer fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı Ali Dereli yönetimindeki 48 S 2519 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada 18 kişinin yaralandığı, Özgür Gezer ve Suriye uyruklu Mustafa Aljayy isimli bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA